У Києві на хабарі затримали прокурора та екс-співробітника ГПУ

Правоохоронці затримали у Києві прокурора та екс-співробітника Генеральної прокуратури, які вимагали хабар у 22,5 тисячі доларів за неповідомлення про підозру у кримінальному провадженні одному із фігурантів справи.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що прокурор однієї з місцевих прокуратур Києва, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою із колишнім працівником ГПУ з вересня 2017 року вимагали у двох громадян неправомірну вигоду в розмірі 22500 доларів за неповідомлення одному з них про підозру у кримінальному провадженні.

"18.06.2018 колишній працівник Генпрокуратури, перебуваючи у приміщенні кафе у м. Києві, отримав для себе та прокурора місцевої прокуратури від одного із громадян останню частину неправомірної вигоди в розмірі 20 тис доларів США", - йдеться у повідомленні.

фото з сайту ГПУ

Зазначається, що обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управлінням Служби безпеки України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України.