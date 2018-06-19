Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве на взятке задержали прокурора и экс-сотрудника ГПУ

Вторник, 19 июня 2018, 12:19
В Киеве на взятке задержали прокурора и экс-сотрудника ГПУ

Правоохранители задержали в Киеве прокурора и экс-сотрудника Генеральной прокуратуры, которые требовали взятку в 22,5 тысячи долларов за несообщение о подозрении в уголовном производстве одному из фигурантов дела.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что прокурор одного из местных прокуратур Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогали у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22500 долларов за несообщение одному из них о подозрении в уголовном производстве.

"18.06.2018 бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в г.Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры от одного из граждан последнюю часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

 
фото из сайта ГПУ

Отмечается, что оба злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины, которое расследуется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Украинская правда
Темы: прокуратураГенпрокуратуравзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
прокуратура
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: