В Киеве на взятке задержали прокурора и экс-сотрудника ГПУ

4170 просмотров
Вторник, 19 июня 2018, 12:19

Правоохранители задержали в Киеве прокурора и экс-сотрудника Генеральной прокуратуры, которые требовали взятку в 22,5 тысячи долларов за несообщение о подозрении в уголовном производстве одному из фигурантов дела.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что прокурор одного из местных прокуратур Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогали у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22500 долларов за несообщение одному из них о подозрении в уголовном производстве.

"18.06.2018 бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в г.Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры от одного из граждан последнюю часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

 
фото из сайта ГПУ

Отмечается, что оба злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины, которое расследуется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: прокуратура Генпрокуратура взятка
powered by lun.ua
По теме
Суд оштрафовал харьковчанку, которая выложила в сеть видео убийства котенка 18 июня 2018, 18:11
Суд перенес рассмотрение заявлений по изъятому имуществу "РИА Новости-Украина" 18 июня 2018, 12:39
Взрыв авто в Киеве: Владелец машины взят под стражу 16 июня 2018, 16:34
Все новости
Главные новости
Денисова: Договоренности с Москальковой снова сорваны
Умер Иван Драч
Столкновения под Радой: Один протестующий доставлен в участок
Правила для дронов – пока рекомендации, для журналистов запрета нет
Все новости
Опыт

Как это – быть офисным папой

исследование

Как украинские мужчины описали "идеальную" жену

Поиск по сайту
Архив
Весь архів