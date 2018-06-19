Резервіст наклав на себе руки на військових навчаннях
На території наметового містечка військових навчань "Північна фортеця", які проходять в Чернігівській області наклав на себе руки один з резервістів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.
"Вранці сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Попередній висновок службового розслідування – самогубство", - йдеться в повідомленні.
Командир підрозділу та всі резервісти ночували разом в одній палатці.
"Він прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4.15 ранку", - додали у відомстві.
Повідомляється, що за фактом проводиться розслідування, про результати якого командування частини повідомить додатково.
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