Резервіст наклав на себе руки на військових навчаннях

На території наметового містечка військових навчань "Північна фортеця", які проходять в Чернігівській області наклав на себе руки один з резервістів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Вранці сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Попередній висновок службового розслідування – самогубство", - йдеться в повідомленні.

Командир підрозділу та всі резервісти ночували разом в одній палатці.

"Він прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4.15 ранку", - додали у відомстві.

Повідомляється, що за фактом проводиться розслідування, про результати якого командування частини повідомить додатково.