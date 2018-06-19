Резервіст наклав на себе руки на військових навчаннях

На території наметового містечка військових навчань "Північна фортеця", які проходять в Чернігівській області наклав на себе руки один з резервістів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Вранці сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Попередній висновок службового розслідування – самогубство", - йдеться в повідомленні.

Командир підрозділу та всі резервісти ночували разом в одній палатці.

"Він прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4.15 ранку", - додали у відомстві.

Повідомляється, що за фактом проводиться розслідування, про результати якого командування частини повідомить додатково.

Пізніше у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України повідомили, що тіло 42-річного померлого, було виявлено в недобудованій будівлі, що знаходиться в наметовому містечку військової частини.

Там додали, що для повішення він використав поясний ремінь.

Повідомляється, що на місце події прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області та військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

"В ході здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій, огляду місця події та тіла, проведеного за участі судово-медичного експерта, ознак тілесних ушкоджень у потерпілого, слідів боротьби, та інсценування самогубства не виявлено", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону 19 червня зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство".

Наразі проводяться допити очевидців події, перевіряється версія самогубства військовозобов’язаного.

Також до суду направлено клопотання про призначення судово-медичної експертизи.