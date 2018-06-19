Резервист покончил с собой на военных учениях
На территории палаточного городка военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области покончил с собой один из резервистов.
Об этом сообщает командование "Север" в Facebook.
"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.
Командир подразделения и все резервисты ночевали вместе в одной палатке.
"Он прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - добавили в ведомстве.
Трагедия произошла около 4.15 утра.
Сообщается, что по факту проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.
Позже в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщили, что тело 42-летнего погибшего было обнаружено в недостроенном здании, что находится в палаточном городке воинской части.
Там добавили, что для повешения он использовал поясной ремень.
Сообщается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области и военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.
"В ходе осуществления первоочередных следственных (розыскных) действий, осмотра места происшествия и тела, проведенного с участием судебно-медицинского эксперта, признаков телесных повреждений у потерпевшего, следов борьбы, и инсценировки самоубийства не выявлено", - говорится в сообщении.
По данному факту военной прокуратурой Черниговского гарнизона 19 июня зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".
Проводятся допросы очевидцев происшествия, проверяется версия самоубийства военнообязанного.
Также в суд направлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.