Резервист покончил с собой на военных учениях

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Вторник, 19 июня 2018, 12:42

На территории палаточного городка военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области покончил с собой один из резервистов.

Об этом сообщает командование "Север" в Facebook.

"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

Командир подразделения и все резервисты ночевали вместе в одной палатке.

"Он прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - добавили в ведомстве.

Трагедия произошла около 4.15 утра.

Сообщается, что по факту проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы Черниговская область
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