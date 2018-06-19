Резервист покончил с собой на военных учениях

На территории палаточного городка военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области покончил с собой один из резервистов.

Об этом сообщает командование "Север" в Facebook.

"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

Командир подразделения и все резервисты ночевали вместе в одной палатке.

"Он прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - добавили в ведомстве.

Трагедия произошла около 4.15 утра.

Сообщается, что по факту проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.