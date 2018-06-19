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Резервист покончил с собой на военных учениях

Вторник, 19 июня 2018, 12:42

На территории палаточного городка военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области покончил с собой один из резервистов.

Об этом сообщает командование "Север" в Facebook.

"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

Командир подразделения и все резервисты ночевали вместе в одной палатке.

"Он прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - добавили в ведомстве.

Трагедия произошла около 4.15 утра.

Сообщается, что по факту проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

Позже в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщили, что тело 42-летнего погибшего было обнаружено в недостроенном здании, что находится в палаточном городке воинской части.

Там добавили, что для повешения он использовал поясной ремень.

Сообщается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области и военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

"В ходе осуществления первоочередных следственных (розыскных) действий, осмотра места происшествия и тела, проведенного с участием судебно-медицинского эксперта, признаков телесных повреждений у потерпевшего, следов борьбы, и инсценировки самоубийства не выявлено", - говорится в сообщении.

По данному факту военной прокуратурой Черниговского гарнизона 19 июня зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

Проводятся допросы очевидцев происшествия, проверяется версия самоубийства военнообязанного.

Также в суд направлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыЧерниговская область
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