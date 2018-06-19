У Дніпрі зійшов з рейок потяг: крадії розібрали колію

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Вівторок, 19 червня 2018, 12:51

Вантажний потяг зійшов з рейок у Дніпрі через крадіжку частини залізничного полотна.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

За її даними, аварія сталася близько 4-ї ночі 19 червня на станції Нижньодніпровськ-Вузол через крадіжку верхньої будови колії. З рейок зійшов локомотив та 15 вантажних вагонів.

"Сходження сталося через розкрадання злодіями болтів та скріплень головної колії №3 станції. Вісім вагонів, що зійшли з рейок, були навантажені прокатом, трубною заготовкою та дизпаливом (5,1 та 2 відповідно), сім – порожніх", - розповідають залізничники.

 
Фото: Інформатор

Про жертв або постраждалих в УЗ не кажуть, але повідомляють, що внаслідок інциденту запізнюються три приміських поїзда, пасажирські потяги далекого сполучення не затримуються.

 
Фото: Інформатор
 
Фото: Інформатор

Українська правда

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Теми: залізниця Укрзалізниця Дніпропетровська область надзвичайна подія транспорт
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