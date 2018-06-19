В Днепре сошел с рельсов поезд: воры разобрали колею

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Вторник, 19 июня 2018, 12:51

Грузовой поезд сошел с рельсов в Днепре из-за кражи части железнодорожного полотна.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По ее данным, авария произошла около 4 ночи 19 июня на станции Нижнеднепровск-Узел из-за кражи верхнего строения пути. С рельсов сошел локомотив и 15 грузовых вагонов.

"Схождение произошло из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. Восемь вагонов, которые сошли с рельсов, были загружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5,1 и 2 соответственно), семь - пустых", - рассказывают железнодорожники.

 
Фото: информатор

О жертвах или пострадавших в УЗ не говорят, но сообщают, что в результате инцидента опаздывают три пригородных поезда, пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются.

 
Фото: информатор
 
Фото: информатор

Украинская правда

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Темы: железная дорога Укрзализныця Днепропетровская область чрезвычайное происшествие транспорт
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