Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре сошел с рельсов поезд: воры разобрали колею

Вторник, 19 июня 2018, 12:51

Грузовой поезд сошел с рельсов в Днепре из-за кражи части железнодорожного полотна.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По ее данным, авария произошла около 4 ночи 19 июня на станции Нижнеднепровск-Узел из-за кражи верхнего строения пути. С рельсов сошел локомотив и 15 грузовых вагонов.

"Схождение произошло из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. Восемь вагонов, которые сошли с рельсов, были загружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5,1 и 2 соответственно), семь - пустых", - рассказывают железнодорожники.

 
Фото: информатор

О жертвах или пострадавших в УЗ не говорят, но сообщают, что в результате инцидента опаздывают три пригородных поезда, пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются.

 
Фото: информатор
 
Фото: информатор

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: железная дорогаУкрзализныцяДнепропетровская областьчрезвычайное происшествиетранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
железная дорога
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: