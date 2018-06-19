Український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч Іван Драч помер у Феофанії.

Про це повідомив голова Спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Facebook.

"Дуже сумна новина ... сьогодні вранці помер Іван Драч", - написав він.

Сидоржевський отримав таку інформацію від голови Спілки кінематографістів України Сергія Тримбача.

Поет помер на 82 році життя.

За словами Тримбача, його поховають у рідному селі Теліженці на Київщині біля могили сина Максима, як заповів сам поет.

Свої співчуття висловив президент Петро Порошенко, який назвав поета "одним із найяскравіших поетів з когорти шістдесятників".

Відійшов у вічність Іван Драч.



Один із найяскравіших поетів з когорти шістдесятників, прозаїк, кіносценарист, громадський діяч – це все замалі категорії для митця його масштабу. Перш за все, це була Людина, яка тонко відчувала Україну та її душу.



Вічна пам‘ять... pic.twitter.com/6Muwd931Y5 — Петро Порошенко (@poroshenko) June 19, 2018

Іван Драч народився 1936 року в селі Теліжинці Тетіївського району на Київщині.

Після закінчення у Тетієві середньої школи почав викладати російську мову та літературу в семирічці сусіднього села Дзвенячого. Працював інструктором райкому комсомолу, служив в армії.

Перший вірш поета з’явився ще у 1951 році.

У 1958 році він вступив на філологічний факультет Київського університету імені Шевченка, але його виключили через творчі та політичні погляди. Драч згодом зумів відновитися, але на заочній формі.

Залишивши навчання, Драч працював в "Літературній Україні". Дебютував на початку 60-х років, коли "Літературна газета" опублікувала його поему-трагедію "Ніж у сонці".

У 1962 році вийшла перша збірка поета - "Соняшник".

У 1964 році він здобув фах кінодраматурга на Вищих сценарних курсах у Москві. Після чого працював в сценарній майстерні Київської кіностудії імені Довженка.

У середині 80-х років його обрали до правління Київської організації Спілки письменників України, потім він став головою правління.

В кінці 80-х років поет став першим головою Народного руху України, тричі обирався депутатом Верховної ради.

До цього часу він очолював громадську організацію Конгрес української інтелігенції.

У 2006 році був удостоєний звання Герой України.

На рахунку поета більше 10 збірок, кіноповісті, сценарії.