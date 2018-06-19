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Умер Иван Драч

Вторник, 19 июня 2018, 12:59
Умер Иван Драч

Украинский поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч умер в Феофании.

Об этом сообщил председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook.

"Очень печальная новость ... утром умер Иван Драч", - написал он.

Сидоржевський получил информацию от председателя Союза кинематографистов Украины Сергея Тримбача.

Поэт умер на 82 году жизни.

По словам Тримбача, его похоронят в родном селе Телиженцы Киевской области у могилы сына Максима, как завещал сам поэт.

Свои соболезнования выразил президент Петр Порошенко, который назвал поэта "одним из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников".

Иван Драч родился в 1936 году в селе Тележинцы Тетиевского района Киевской области.

После окончания в Тетиеве средней школы начал преподавать русский язык и литературу в семилетке соседнего села. Работал инструктором райкома комсомола, служил в армии.

Первое стихотворение поэта появилось еще в 1951 году.

В 1958 году он поступил на филологический факультет Киевского университета имени Шевченко, но его исключили из-за творческих и политических взглядов. Драч впоследствии сумел восстановиться, но на заочной форме.

Оставив обучение, он работал в "Литературной Украине". Дебютировал в начале 60-х годов, когда "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Нож в солнце".

В 1962 году вышел первый сборник поэта - "Подсолнух".

В 1964 году он получил специальность кинодраматурга на Высших сценарных курсах в Москве. После чего работал в сценарной мастерской Киевской киностудии имени Довженко.

В середине 80-х годов был избран в правление Киевской организации Союза писателей Украины, затем он стал председателем правления.

В конце 80-х годов поэт стал первым председателем "Народного Руха Украины", трижды избирался депутатом Верховной Рады.

К этому времени он возглавлял общественную организацию Конгресс украинской интеллигенции.

В 2006 году был удостоен звания Герой Украины.

На счету поэта более 10 сборников, киноповести, сценарии.

Украинская правда

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Темы: культура
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