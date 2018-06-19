Умер Иван Драч
Украинский поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч умер в Феофании.
Об этом сообщил председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook.
"Очень печальная новость ... утром умер Иван Драч", - написал он.
Сидоржевський получил информацию от председателя Союза кинематографистов Украины Сергея Тримбача.
Поэт умер на 82 году жизни.
По словам Тримбача, его похоронят в родном селе Телиженцы Киевской области у могилы сына Максима, как завещал сам поэт.
Свои соболезнования выразил президент Петр Порошенко, который назвал поэта "одним из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников".
Відійшов у вічність Іван Драч.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 19, 2018
Один із найяскравіших поетів з когорти шістдесятників, прозаїк, кіносценарист, громадський діяч – це все замалі категорії для митця його масштабу. Перш за все, це була Людина, яка тонко відчувала Україну та її душу.
Вічна пам‘ять... pic.twitter.com/6Muwd931Y5
Иван Драч родился в 1936 году в селе Тележинцы Тетиевского района Киевской области.
После окончания в Тетиеве средней школы начал преподавать русский язык и литературу в семилетке соседнего села. Работал инструктором райкома комсомола, служил в армии.
Первое стихотворение поэта появилось еще в 1951 году.
В 1958 году он поступил на филологический факультет Киевского университета имени Шевченко, но его исключили из-за творческих и политических взглядов. Драч впоследствии сумел восстановиться, но на заочной форме.
Оставив обучение, он работал в "Литературной Украине". Дебютировал в начале 60-х годов, когда "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Нож в солнце".
В 1962 году вышел первый сборник поэта - "Подсолнух".
В 1964 году он получил специальность кинодраматурга на Высших сценарных курсах в Москве. После чего работал в сценарной мастерской Киевской киностудии имени Довженко.
В середине 80-х годов был избран в правление Киевской организации Союза писателей Украины, затем он стал председателем правления.
В конце 80-х годов поэт стал первым председателем "Народного Руха Украины", трижды избирался депутатом Верховной Рады.
К этому времени он возглавлял общественную организацию Конгресс украинской интеллигенции.
В 2006 году был удостоен звания Герой Украины.
На счету поэта более 10 сборников, киноповести, сценарии.