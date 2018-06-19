Керівника Миколаївського СІЗО спіймали на хабарництві

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що полковник брав хабарі від ув'язнених кримінальних авторитетів за безперешкодну передачу їм заборонених предметів та забезпечення неконтрольованого пересування камерами СІЗО.

"За свої "послуги" зловмисник вимагав талони на велику кількість літрів бензину", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у ізоляторі та за місцем проживання його керівника правоохоронці вилучили частину коштів, а також заборонені предмети та речовини для передачі ув’язненим.

Керівнику Миколаївського СІЗО повідомили про підозру.

"Триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - підсумували в СБУ.

Згідно з сайтом Управління державної пенітенціарної служби у Миколаївській області, керівником Миколаївського СІЗО є Роман Цибуля.

Роман Цибуля скриншот з youtube.com

Згідно з декларацією про доходи за 2017 рік, Цибуля за основним місцем роботи отримав 246 тисяч 501 гривню зарплати.