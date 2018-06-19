Руководителя Николаевского СИЗО поймали на взяточничестве

1788 просмотров
Вторник, 19 июня 2018, 13:30

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что полковник брал взятки от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого передвижения по камерам СИЗО.

"За свои "услуги" злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина", - говорится в сообщении.

Во время обысков в изоляторе и по месту жительства его руководителя правоохранители изъяли часть средств, а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Руководителю Николаевского СИЗО сообщили о подозрении.

"Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности", - подытожили в СБУ.

Согласно сайту Управления государственной пенитенциарной службы в Николаевской области, руководителем Николаевского СИЗО является Роман Цыбуля. 

 
Роман Цыбуля 
скриншот с youtube.com

Согласно декларации о доходах за 2017 год, Цыбуля по основному месту работы получил 246 тысяч 501 гривну зарплаты.

Украинская правда 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Николаев СИЗО взятка
powered by lun.ua
По теме
Отравления школьников в Николаеве: полиция обнаружила нарушителя 12 июня 2018, 20:16
Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 огнестрельных ранений 7 июня 2018, 05:21
В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера 5 июня 2018, 16:55
Все новости
Главные новости
Суд разрешил капитану "Норда" выехать в Крым
Синоптики прогнозируют аномальную для июня жару
Крымский "суд" дал условные сроки фигурантам "дела 26 февраля"
Денисова: Договоренности с Москальковой снова сорваны
Все новости
психология

19 жестов, которыми собаки общаются с людьми

здоровье

9 причин не забывать пить воду

Поиск по сайту
Архив
Весь архів