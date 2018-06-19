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Руководителя Николаевского СИЗО поймали на взяточничестве

Вторник, 19 июня 2018, 13:30

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что полковник брал взятки от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого передвижения по камерам СИЗО.

"За свои "услуги" злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина", - говорится в сообщении.

Во время обысков в изоляторе и по месту жительства его руководителя правоохранители изъяли часть средств, а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Руководителю Николаевского СИЗО сообщили о подозрении.

"Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности", - подытожили в СБУ.

Согласно сайту Управления государственной пенитенциарной службы в Николаевской области, руководителем Николаевского СИЗО является Роман Цыбуля. 

 
Роман Цыбуля 
скриншот с youtube.com

Согласно декларации о доходах за 2017 год, Цыбуля по основному месту работы получил 246 тысяч 501 гривну зарплаты.

Украинская правда 
Темы: НиколаевСИЗОвзятка
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