Руководителя Николаевского СИЗО поймали на взяточничестве
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что полковник брал взятки от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого передвижения по камерам СИЗО.
"За свои "услуги" злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина", - говорится в сообщении.
Во время обысков в изоляторе и по месту жительства его руководителя правоохранители изъяли часть средств, а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.
Руководителю Николаевского СИЗО сообщили о подозрении.
"Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности", - подытожили в СБУ.
Согласно сайту Управления государственной пенитенциарной службы в Николаевской области, руководителем Николаевского СИЗО является Роман Цыбуля.
Согласно декларации о доходах за 2017 год, Цыбуля по основному месту работы получил 246 тысяч 501 гривну зарплаты.