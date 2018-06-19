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У Польщі з кожним роком народжується все більше українців

Вівторок, 19 червня 2018, 15:31
У Польщі з кожним роком народжується все більше українців

Торік у Польщі народилося 2705 дітей з іноземним громадянством. Серед новонароджених з непольським громадянством було найбільше українців – 1590 осіб.

Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

Минулорічний показник - 1590 - майже у 40 разів більше, ніж 10 років тому, і на 65 відсотків більше, ніж позаминулого року.

Зростання є результатом передусім того, що збільшилося число іноземців з дозволом на тимчасове (до трьох років) або постійне проживання в Польщі.

Минулого року такі дозволи отримали 317,4 тисячі осіб з різних країн, позаторік – 243,2 тисячі. Серед них найбільше громадян України – торік їм видано 141,1 тисячі таких документів (це на 55% більше, ніж позаторік).

Ці дані не охоплюють осіб, які перебувають у Польщі на основі заяви роботодавця про намір працевлаштувати їх на період до шести місяців. 2017 року видано 1 мільйон 700 тисяч таких заяв. Немає точних даних про те, скільки українців остаточно почало працювати, але, як оцінюється, їх могло близько мільйона.

"Проблеми ринку праці підтвердили, що швидко зростає кількість дозволів на перебування іноземців. Однак протягом перших років серед них помітна так звана подружня гомогамія, тобто схильність входити в шлюб з громадянами країн, з яких вони походять або представниками інших національностей, але подібного етнічного походження або віросповідання. У таких шлюбах народжується дедалі більше дітей", – розповів професор Лудзького університету Пйотр Шукальський.

Згідно з дослідженнями, у Польщі проживають близько 1,2 мільйона українських мігрантів.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаукраїнці
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