В Польше с каждым годом рождается все больше украинцев

В прошлом году в Польше родилось 2705 детей с иностранным гражданством. Среди новорожденных с непольским гражданством было больше всего украинцев - 1590 человек.

Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Прошлогодний показатель - 1590 - почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад, и на 65% больше, чем в позапрошлом году.

Рост является результатом прежде всего того, что увеличилось число иностранцев с разрешением на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше.

В прошлом году такие разрешения получили 317,4 тысячи человек из разных стран, в позапрошлом - 243,2 тысячи. Среди них больше всего граждан Украины - в прошлом году им выдано 141,1 тысячи таких документов (это на 55% больше, чем в позапрошлом году).

Эти данные не охватывают лиц, находящихся в Польше на основе заявления работодателя о намерении трудоустроить их на период до шести месяцев. В 2017 году выдано 1,7 млн таких заявлений. Нет точных данных о том, сколько украинцев в итоге начало работать, но, как оценивается, их могло около миллиона.

"Проблемы рынка труда подтвердили, что быстро растет количество разрешений на пребывание иностранцев. Однако в течение первых лет среди них заметна так называемая супружеская гомогамия, то есть склонность вступать в брак с гражданами стран, из которых они происходят или представителями других национальностей, но подобного этнического происхождения или вероисповедания. В таких браках рождается все больше детей", - рассказал профессор Лудзкого университета Пьотр Шукальский.

Согласно исследованиям, в Польше проживают около 1,2 млн украинских мигрантов.

Европейская правда