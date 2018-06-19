За два місяці в Україні з'явиться прямий потяг до Будапешта – УЗ

Укрзалізниця планує вже до осені запустити в столицю Угорщини прямий потяг по вузькій євроколії.

Про це повідомив у Facebook керівник УЗ Євген Кравцов.

"До кінця літа, за два місяці, євроколією маємо запустити обіцяний поїзд "Мукачево – Будапешт", - пише він.

За словами Кравцова, для цього за 500 метрів від залізничного вокзалу станції "Мукачево" починається будівництво окремої посадочної платформи.

"Вона примикатиме до колії стандарту 1435 мм. Зараз погоджуємо проект, паралельно опрацьовуємо питання графіка руху поїзда та тарифи", - повідомляє в.о. голови правління "Укрзалізниці".

Будівництво в Україні вузькоколіки європейського стандарту

За його інформацією, новим поїздом до Будапешта можна буде дістатись за 6 годин. 400-кілометровий маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза.

Карвцов розповів також, що компанія планує впорядкувати близько 40 км євроколії і в перспективі мати пряме залізничне сполучення вузькою колією зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу.

Як повідомлялося, ідея запуску цього потягу існує вже давно. Міністр інфраструктури Володимир Омелян обіцяв його ще у 2017 році.