Через два месяца в Украине появится прямой поезд до Будапешта – УЗ

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Вторник, 19 июня 2018, 16:12

Укрзализныця планирует уже до осени запустить в столицу Венгрии прямой поезд по узкой евроколее.

Об этом сообщил в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.

"До конца лета, за два месяца, по евроколее должны запустить обещанный поезд "Мукачево - Будапешт", - пишет он.

По словам Кравцова, для этого в 500 метрах от железнодорожного вокзала станции "Мукачево" начинается строительство отдельной посадочной платформы.

"Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас согласовываем проект, параллельно прорабатываем вопрос графика движения поезда и тарифы", - сообщает и.о. председателя правления "Укрзализныци".

 
Строительство в Украине узкоколейки европейского стандарта

По его информации, новым поездом до Будапешта можно будет добраться за 6 часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза.

Карвцов рассказал также, что компания планирует упорядочить около 40 км европути и в перспективе иметь прямое железнодорожное сообщение по узкой колее со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза.

 

Как сообщалось, идея запуска этого поезда существует уже давно. Министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал его еще в 2017 году.

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Темы: транспорт железная дорога Укрзализныця Венгрия
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