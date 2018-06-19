У Мелітополі жорстоко вбили сторожа храму УПЦ МП

У Запорізькій області двоє грабіжників у храмі УПЦ МП побили 66-річного сторожа, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє інформаційний відділ УПЦ МП.

"Грабіжники залізли на територію храму через паркан. Коли Анатолій (так звали сторожа) побачив їх, розпочалася бійка. Зловмисники жорстоко побили його, розбили череп і лишили лежати на землі — розповів настоятель храму протоієрей Миколай Лукащук.

За його словами, після цього зловмисники "вломилися в їдальню храму і просто сиділи й випивали там".

Чоловіка зранку знайшла працівниця храму і зателефонувала настоятелю.

"Коли прибув, він ще був при свідомості. Проте, навіть очей не міг відкрити, наскільки все лице опухло від побоїв. Він сказав, що грабіжників було двоє. Потім його відвезли до лікарні, де він майже відразу помер", - додав настоятель.

Також в УПЦ МП повідомили, що грабіжники знайшли і забрали 300 грн і деякі речі зі сторожки охоронця.

В поліції Мелітополя підтвердили, що стався збройний напад на недобудовану церкву в результаті якого загинув чоловік.

"Поліція встановлює підозрюваних, там працюють експерти", - зазначили у відомстві і додали, що пізніше повідомлять більш детальну інформацію.

За словами представника правоохоронців, подія трапилася в ніч на 19 червня.