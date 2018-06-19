В Мелитополе жестоко убили сторожа храма УПЦ МП

В Запорожской области двое грабителей в храме УПЦ МП избили 66-летнего сторожа, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает информационный отдел УПЦ МП.

"Грабители залезли на территорию храма через забор. Когда Анатолий (так звали сторожа) увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле - рассказал настоятель храма протоиерей Николай Лукащук.

По его словам, после этого злоумышленники "вломились в столовую храма и просто сидели и выпивали там".

Мужчину утром нашла работница храма и позвонила настоятелю.

"Когда я прибыл, он еще был в сознании. Однако, даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Он сказал, что грабителей было двое. Затем его отвезли в больницу, где он почти сразу умер", - добавил настоятель.

Также в УПЦ МП сообщили, что грабители нашли и забрали 300 грн и некоторые вещи из сторожки охранника.

В полиции Мелитополя подтвердили, что произошло вооруженное нападение на недостроенную церковь в результате которого погиб человек.

"Полиция устанавливает подозреваемых, там работают эксперты", - отметили в ведомстве и добавили, что позже сообщат более подробную информацию.

По словам представителя правоохранительных органов, происшествие случилось в ночь на 19 июня.