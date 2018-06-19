Рада не включила до порядку денного законопроект про створення Антикорупційного суду

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії президентський законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє УНІАН.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій тричі ставив на голосування це питання, але в першому випадку пропозицію про включення підтримали лише 202 народних депутатів (при необхідних мінімум 226), в другому - 212, у третьому - 211.

Парубій заявив, що 21 червня на початку робочого дня парламенту він знову поставить питання про включення цього законопроекту на голосування.

Водночас спікер звернувся до профільного комітету ВР з проханням в сьогодні розглянути даний законопроект на засіданні.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" 14 червня набув чинності.

У підписаному та опублікованому законі "Про Вищий антикорупційний суд" виявилася норма про те, що кримінальні справи, які вже наразі спрямовані до суду першої інстанції, не підлягають перегляду у апеляційній палаті ВАС.

Апеляцію по цих справах мають розглядати загальні суди, навіть якщо ВАС на той момент вже запрацює. Ця правка виводить з розгляду ВАС всі нинішні резонансні справи щодо топ-корупції; на розгляд майбутні антикорупційних суддів надходитимуть лише майбутні справи.

У Венеціанській комісії заявили, що не наполягали на включенні в закон ці суперечливі норми.

Європейська правда