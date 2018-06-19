Рада не включила в повестку дня законопроект о создании антикоррупционного суда

Верховная рада отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает УНІАН.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий трижды ставил на голосование этот вопрос, но в первом случае предложение о включении поддержали только 202 народных депутатов (при необходимых минимум 226), во втором - 212, в третьем - 211.

Парубий заявил, что 21 июня в начале рабочего дня парламента он снова поставит вопрос о включении этого законопроекта на голосование.

В то же время спикер обратился в комитет ВР с просьбой сегодня рассмотреть данный законопроект на заседании.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" 14 июня вступил в силу.

В подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционный суд" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже сейчас направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС.

Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела по топ-коррупции; на рассмотрение будущие антикоррупционных судей поступать только будущие дела.

В Венецианской комиссии заявили, что не настаивали на включении в закон этих противоречивых норм.

Европейская правда