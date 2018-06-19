Головний патологоанатом Мінська погорів на хабарах – МВС Білорусі

У Мінську під час отримання хабара затримали начальник Міського клінічного патологоанатомічного бюро.

Про це повідомляє МВС Білорусі.

Грошові кошти в сумі 5245 рублів і 300 доларів США керівник отримав від представника комерційної структури за сприятливе вирішення питань про укладення договорів на поставку ритуального приладдя для магазину, розташованого на території організації, та своєчасну оплату за поставлений товар.

Відзначається, що інформація про корупційну діяльність фігуранта оперативны співробітники отримали в кінці травня.

В ході проведеної роботи встановлено, що хабарі, які передавалися як у білоруських рублях, так і в іноземній валюті, начальник бюро отримував уже більше десяти років.

Відносно вказаного громадянина Центральним апаратом ГСУ Слідчого комітету Республіки Білорусь порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 430 КК Республіки Білорусь ( "Одержання хабара в особливо великому розмірі").

Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Наразі ще ведеться робота зі встановлення додаткових фактів його протиправної діяльності. Інкримінована сума - не менше 200 тисяч доларів США.