Главный патологоанатом Минска погорел на взятках – МВД Беларуси

В Минске при получении взятки задержан начальник Городского клинического патологоанатомического бюро.

Об этом сообщает МВД Беларуси.

Денежные средства в сумме 5245 рублей и 300 долларов США руководитель получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар.

Отмечается, что информация о коррупционной деятельности фигуранта в распоряжение оперативных сотрудников поступила в конце мая.

В ходе проведённой работы установлено, что взятки, которые передавались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, начальник бюро получал уже более десяти лет.

В отношении указанного гражданина Центральным аппаратом ГСУ Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь ("Получение взятки в особо крупном размере").

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время ведется работа по установлению дополнительных фактов его противоправной деятельности. Инкриминируемая сумма – не менее 200 тысяч долларов США.