Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный патологоанатом Минска погорел на взятках – МВД Беларуси

Вторник, 19 июня 2018, 18:26

В Минске при получении взятки задержан начальник Городского клинического патологоанатомического бюро.

Об этом сообщает МВД Беларуси.

Денежные средства в сумме 5245 рублей и 300 долларов США руководитель получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар.

Отмечается, что информация о коррупционной деятельности фигуранта в распоряжение оперативных сотрудников поступила в конце мая.

В ходе проведённой работы установлено, что взятки, которые передавались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, начальник бюро получал уже более десяти лет.

В отношении указанного гражданина Центральным аппаратом ГСУ Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь ("Получение взятки в особо крупном размере").

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время ведется работа по установлению дополнительных фактов его противоправной деятельности. Инкриминируемая сумма – не менее 200 тысяч долларов США.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Беларусь
В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: