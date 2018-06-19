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Біля Кабміну затримали чоловіка з автоматом Калашникова

Вівторок, 19 червня 2018, 18:48
Біля Кабміну затримали чоловіка з автоматом Калашникова
Поліція Києва

Правоохоронці затримали молодого чоловіка з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету міністрів.

Про це Українській правді повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

"Молодик в амуніції та масці на обличчі вийшов із таксі поблизу Кабміну і рухався у напрямку Верховної Ради України, де відбулася масова акція. Його затримали: під час поверхневого огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку", - пізніше повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався на перехресті вулиці Грушевського та Садової, де бійці полку поліції особливого призначення №2 разом із дільничними інспекторами поліції звернули увагу на невідомого.

"Для проведення перевірки його затримали: у ході поверхневого огляду у нього виявили карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова, а також кастети, ножі та димову шашку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції, яка вилучила вказані предмети", - розповіли у столичній поліції.

За словами правоохоронців, молодик не зміг чітко пояснити походження цих речей. Однак попередньо з’ясовано, що зброя належить його родичу.

Затриманого доправили до територіального управління поліції, з ним спілкуються слідчі. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка цій події.

 
 
 
 
 
 

Українська правда

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Теми: поліціяКабінет міністрівзброя
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