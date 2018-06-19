У Кабмина задержали мужчину с автоматом Калашникова

Правоохранители задержали молодого человека с автоматом Калашникова возле здания Кабинета министров.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"Молодоый парень в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку" - позже сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Грушевского и Садовой, где бойцы полка полиции особого назначения №2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на неизвестного.

"Для проведения проверки его задержали: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы", - рассказали в столичной полиции.

По словам правоохранителей, молодой человек не смог внятно объяснить происхождение этих вещей. Однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.