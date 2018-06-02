США заблокували проект резолюції ООН, який засуджує насильство проти палестинців

США у п'ятницю, 1 червня, застосували вето до проекту резолюції Радбезу ООН, в якому заусджується застосування Ізраїлем сили проти палестинських цивільних осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Вашингтон розкритикував резолюцію за "грубий односторонній погляд" та відсутність засудження діяльності палестинського угруповання "ХАМАС".

"Терористичне угруповання "ХАМАС" несе головну відповідальність за жахливі умови життя в Секторі Газа", - заявила посол США в ООН Нікі Гейлі перед голосуванням.

"Будь хто, хто піклується про мирний процес, повинен голосувати проти цього", - додала вона.

За проект, внесений на розгляд Радбезу ООН Кувейтом, проголосували Франція, РФ, Китай, Кот-д'Івуар, Казахтсан, Болівія, Перу, Швеція та Екваторіальна Гвінея. Велика Британія, Нідерланди, Польща та Ефіопія - утрималися, США - проголосували проти.

Зазначається, що для прийняття резолюції необхідно 9 голосів без вето постійних членів Радбезу - Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Росії і Китаю.

Водночас в ООН не підтримали проект резолюції, який запропонували США. У ньому Вашингтон звинувачує "ХАМАС" у насильстві та заявляє про право Ізраїлю на самооброну.

Три члени Ради безпеки проголосували проти, 10 - утрималися, лише США проголосували за.

"ХАМАС" та проіранське угруповання "Ісламський джихад" заявили, що їхні недавні дії, включаючи обстріл ізраїльської території, є відповіддю на те, що з 30 березня під час протестів на кордоні з Сектором Газа загинули щонайменше 116 палестинців.