Сутички у Секторі Газа: влада Палестини заявила про 58 загиблих

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Вівторок, 15 травня 2018, 06:25

Палестинське міністерство охорони здоров'я заявило, що у результаті заворушень на адміністративному кордоні Сектору Газа загинуло 58 людей, 2 700 - травмовані.

Про це повідомляє Reuters.

"Представники палестинського міністерства охорони здоров'я заявили, що 58 демонстрантів загинули, ще 2,7 тис. постраждали внаслідок стрілянини з бойової зброї,  використання сльозоточивого газу та інших засобів", - пише агентство.

Європейський Союз у зв’язку з ситуацією на адміністративному кордоні Сектора Газа закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшу кількість жертв. За ініціативою Кувейту ситуація на кордоні Гази екстрено обговорить Рада безпеки ООН.

Водночас Туреччина назвала ситуацію "масовим вбивством". 

Білий дім поклав вину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що  Ізраїль "має право захищати себе".

Раніше повідомлялось про 55 загиблих та 2 400 поранених.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Теми: Ізраїль
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