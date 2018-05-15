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Білий дім звинуватив "ХАМАС" у сутичках у Секторі Газа

Вівторок, 15 травня 2018, 05:08

Відповідальність за насилля у Секторі Газа несе угруповання "ХАМАС".

Про це під час брифінгу заявив перший заступник речника Білого дому Радж Шах, передає "Укрінформ".

"ХАМАС" навмисно і цинічно провокує реакцію людей. Це пропагандистський хід", - підкреслив Шах.

Він наголосив, що Ізраїль "має право захищати себе".

Заступник речника також повідомив, що США прагнуть зупинити загибель людей.

У Білому домі зазначили, що офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі і сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки на кордоні з Сектором Газа не вплинуть на мирний план, який скоро буде представлений Вашингтоном.

Як повідомлялось, кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа зросла до 55.

У результаті сутичок поранено понад 2 400 палестинців.

Європейський Союз у зв’язку з ситуацією на адміністративному кордоні Сектора Газа закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшу кількість жертв. За ініціативою Кувейту ситуація на кордоні Гази екстрено обговорить Рада безпеки ООН.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Теми: СШАІзраїль
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