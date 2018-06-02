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На Херсонщині ліквідували лісову пожежу, що тривала 5 днів

Субота, 2 червня 2018, 12:59

Сили ДержНС ліквідували пожежу у Херсонській області поблизу c.Раденськ, що виникла 28  травня на території Олешківського лісомисливського господарства. 

Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідовано вранці 2 червня. 

"На місці події продовжено чергування, до якого залучено 6 одиниць техніки та 12 чоловік особового складу", - повідомили у відомстві. 

Як повідомив начальник облуправління ДСНС Сергій Чорний, орієнтовна площа пожежі, за даними лісової охорони, сягнула 580 га, з яких 265 - верхового лісу.

Також він заявив, що до розслідування причин пожежі залучили представників лабораторії Аварійно-рятувального загону спецпризначення облДСНС.

"Про те, що це були навмисні дії, які призвели до підпалу лісу з подальшим розвитком пожежі, засвідчують факти, що чітко проглядаються на світлинах, зроблених представниками лабораторії на місці згарища", - повідомив Чорний. 

 
 
 
фото з fb с.чорного

27 травня у кількох кварталах Раденського лісництва Олешківського району було зафіксовано пожежу, яку станом на 18:00 локалізували на площі 25 га, 7 га з них - верхової пожежі. 

28 травня у лісництві виникла пожежа тривала: у ДержНС повідомили, що на території лісництва виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 100 га.

30 травня у ДСНС повідомили, що пожежу вдалося локалізувати.

Теми: Херсонська областьпожежаДСНС
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