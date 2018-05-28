На Херсонщині горить 100 га лісу

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Понеділок, 28 травня 2018, 21:36

У Херсонській області поблизу с. Раденськ на території лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 100 га.

Про це 28 травня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства триває гасіння низової пожежі на площі близько 100 га у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає. О 20:20  гасіння пожежі авіацією призупинено на нічний час", - повідомили у ДержНС. 

 
 
 
фото - ДСНС україни, fb С.Чорного

За даними облуправління ДСНС, пожежа виникла 28 травня близько 13:30 на площі близько 20 га з переходом у верхову пожежу. 

"Станом на 18:00 гасіння на площі близько 100 га, з яких 50 га - верхового - ускладнювалося сильними поривами вітру", - повідомив начальник облуправління ДСНС Сергій Чорний. 

При цьому він нагадав, що 27 травня о 13:25 у 3 та 4 кварталах Раденського лісництва Олешківського району було зафіксовано пожежу, яку станом на 18:00 локалізували на площі 25 га, 7 га з них - верхової пожежі. 

28 травня станом на 10:00 тривали роботи з ліквідації пожежі - осередків тліючої лісової підстилки. 

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що 27-30 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: Херсонська область пожежа ДСНС
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