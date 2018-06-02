У п'ятницю поранено 1 військового, в суботу – 2, всі у важкому стані

445 переглядів
Субота, 2 червня 2018, 14:23

У п'ятницю внаслідок снайперського обстрілу поблизу Кам'янки отримав поранення один український військовий, він перебуває у важкому стані.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу.

"Один наш військовослужбовець зазнав кульового поранення внаслідок ворожого снайперського обстрілу. Це сталося поблизу Кам’янки. Стан здоров’я українського військовослужбовця характеризується як важкий. Його було доставлено до лікарні міста Авдіївка", - повідомив він.

Крім того, у суботу станом на 11 годину отримали поранення двоє українських військових, вони також перебувають у важкому стані.

"Сьогодні вранці, внаслідок бойових дій на Донецькому напрямку від вогню ворожих снайперів дістали поранення два наших захисники. Їх було оперативно евакуйовано до медичних закладів. Стан здоров’я обох захисників — важкий", - повідомив Мотузяник.

З опівночі і до 11.00 вже зафіксовано 9 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Близько 6.00 ранку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли КПВВ "Майорське". Постраждалих немає.

Ворожі вогневі провокації із застосуванням гранатометів різних типів, кулеметів та стрілецької зброї спостерігалися в основному на Донецькому напрямку в районі н.п. Гнутове, Тарамчук, Лебединське, Широкине, Водяне, Павлопіль та шахти Бутівка.

Ворожий обстріл з міномету калібру 82 мм було зафіксовано по оборонцям н.п. Новотошківське, що на Луганському напрямку.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
powered by lun.ua
По темі
Зведення ООС: бої тривали на маріупольському напрямку 1 червня 2018, 19:10
У Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ 1 червня 2018, 06:36
Зведення ООС: найгарячіше було біля Павлополя та Чермалика, є поранений 31 травня 2018, 19:31
Усі новини
Головні новини
Друга ракетка України пробилася до 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
У п'ятницю поранено 1 військового, в суботу – 2, всі у важкому стані
Президент Естонії: Те, що коїться в Україні – це війна
#FreeSentsov: В Україні та світі проходять акції на підтримку політв'язнів
Усі новини
Відео

Netflix опублікував перший трейлер свого друкованого комікса

київ

8 нових кав'ярень Києва, що відкрилися цієї весни