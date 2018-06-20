США оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини

Посол США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми виходимо із Ради ООН з прав людини, оскільки жодна з країн не має сміливості приєднатися до нашої боротьби за реформування лицемірного і упередженого органу", - наголосила Хейлі.

"Наші зобов'язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної та упередженої організації, яка знущається з прав людини", - додала вона.

"Цей крок не є відходом США від наших зобов'язань щодо прав людини", - підкреслила Хейлі.

Сполучені Штати довгий час погрожували виходом з організації, якщо її не буде реформовано. США звинувачують орган у тому, що він є антиізраїльським.

Минулого тижня активісти і дипломати заявили, що переговори зі Сполученими Штатами про реформування Ради не відповідають вимогам Вашингтона, та припустили, що адміністрація Трампа вийде з Ради.

Цими днями Сполучені Штати зазнають інтенсивної критики через відокремлення дітей нелегальних мігрантів від своїх батьків на кордоні з Мексикою. Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн в понеділок закликав Вашингтон припинити свою "безсовісну" політику.

Сполучені Штати бойкотували Раду ООН з прав людини протягом трьох років за президента Джорджа Буша-молодшого.

Рік тому посол Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон переглядає своє членство у Раді та закликала до її реформи і усунення "хронічної антиізраїльської упередженості".

Орган, створений в 2006 році, має постійний пункт на своєму порядку денного щодо можливих порушень, вчинених Ізраїлем на окупованих палестинських територіях. Вашингтон домагається усунення цього питання з порядку денного.

Минулого місяця Рада ООН проголосував за розслідування убивств в Газі і звинуватила Ізраїль в надмірному застосуванні сили. Сполучені Штати і Австралія були єдиними, хто проголосував проти. Посол Ізраїлю в Женеві розкритикував рішення Ради за "поширення брехні проти Ізраїлю".