США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы исходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - подчеркнула Хейли.

"Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека", - добавила она.

"Этот шаг не является отходом США от наших обязательств относительно прав человека", - отметила посол.

Соединенные Штаты долгое время угрожали выходом из организации, если она не будет реформирована. США обвиняют орган в том, что он является антиизраильским.

На прошлой неделе активисты и дипломаты заявили, что переговоры с Соединенными Штатами о реформировании Совета не соответствуют требованиям Вашингтона, и предположили, что администрация Трампа выйдет из Совета.

На днях Соединенные Штаты подвергаются интенсивной критике из-за отделения детей нелегальных мигрантов от своих родителей на границе с Мексикой. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал Вашингтон прекратить свою "бессовестную" политику.

Соединенные Штаты бойкотировали Совет ООН по правам человека в течение трех лет при президенте Джордже Буше-младшем.

Год назад посол Никки Хейли заявила, что Вашингтон пересматривает свое членство в Совете и призвала к его реформе и устранение "хронической антиизраильской предвзятости".

Орган, созданный в 2006 году, имеет постоянный пункт на своей повестке дня о возможных нарушениях, совершенных Израилем на оккупированных палестинских территориях. Вашингтон добивается устранения этого вопроса с повестки дня.

В прошлом месяце Совет ООН проголосовал за расследование убийств в Газе и обвинил Израиль в чрезмерном применении силы. Соединенные Штаты и Австралия были единственными, кто проголосовал против. Посол Израиля в Женеве раскритиковал решение Совета за "распространение лжи против Израиля".