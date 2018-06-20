На суді у ялтинській справі "Хізб ут-Тахрір" представили некомпетентного експерта - адвокат
19 червня на засіданні у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону почав допитувати експерта-лінгвіста.
Адвокат обвинуваченого Мусліма Алієва Сергій Легостов заявив, що експерт не була підготовлена до засідання, не надала суду експертизу повністю, передає "Крим.Реалії".
"Позиція захисту: експерт некомпетентна, оскільки не погоджується навіть із основною термінологією в цій галузі. Ми вважаємо, що вона писала свої висновки за шаблоном, "зручним" стороні обвинувачення", - розповів Легостов.
Адвокат зазначив, що експерт-лінгвіст надала в засіданні тільки висновки експертизи, хоча її вступна й дослідницька частини теж важливі.
Суд зажадав від експерта підготувати відсутні документи й оголосив перерву до 11 липня.
Коментарів експерта, який брав участь у судовому засіданні, поки немає.
У травні суд продовжив на три місяці арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".
Обвинувачені у цій справі Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Арсен Джеппаров, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в РФ ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".
Російський військовий суд розглядав справу на виїзних засіданнях у Сімферополі, після чого заарештованих етапували до Ростова-на-Дону.
МЗС України вимагає від РФ звільнити фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".
Захисники заарештованих у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.