На суде по ялтинскому делу "Хизб ут-Тахрир" представили некомпетентного эксперта - адвокат

:19 июня на заседании по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал допрашивать эксперта-лингвиста.

Адвокат обвиняемого Муслима Алиева Сергей Легостов заявил, что эксперт не была подготовлена ​​к заседанию, не предоставила суду экспертизу полностью, передает "Крым.Реалии".

"Позиция защиты: эксперт некомпетентна, поскольку не соглашается даже с основной терминологией в этой области. Мы считаем, что она писала свои выводы по шаблону, "удобному" стороне обвинения", - рассказал Легостов.

Адвокат отметил, что эксперт-лингвист предоставила в заседании только выводы экспертизы, хотя ее вступительная и исследовательская части тоже важны. Суд потребовал от эксперта подготовить недостающие документы и объявил перерыв до 11 июля.

Комментариев эксперта, который принимал участие в судебном заседании, пока нет.

В мае суд продлил на три месяца арест шести фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Обвиняемые в этом деле Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в РФ исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Российский военный суд рассматривал дело на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных этапировали в Ростов-на-Дону.

МИД Украины требует от РФ освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Защитники арестованных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.