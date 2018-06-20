За тиждень на кір захворіли 1400 людей - МОЗ

В Україні триває спалах кору, за період з 12 по 19 червня захворіла 1401 людина - 560 дорослих і 841 дитина.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

У міністерстві підкреслили, що з початку року на кір захворіли 21 894 людини - 8 857 дорослих і 13 037 дітей.

"Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3428 людини: 1042 дорослих і 2386 дітей), Закарпатській (всього 2633 людини: 475 дорослих і 2158 дітей), Івано-Франківській (всього 2422 людей: 698 дорослих і 1724 дитини), Одеській (всього 1880 людей: 924 дорослих і 956 дітей), місті Києві (всього 1560 людей: 965 дорослих і 595 дітей) та Чернівецькій (всього 1202 людей: 398 дорослих і 804 дитини) областях", - йдеться у повідомленні.

За цей час від ускладнень кору померло одинадцять людей: семеро дітей і четверо дорослих.

"Кір - небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки.

Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація", - наголосили у МОЗ.

"Вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах. Для щеплень КПК в Україну наразі постачається вакцина "Пріорикс" виробництва "Глаксо Сміт Кляйн", вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно.

Станом на 14 червня 2018 року, в Україні наявні 892 тисячі доз вакцин, також очікуються подальші поставки вакцини КПК", - зазначили у відомстві.