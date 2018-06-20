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За неделю корью заболели 1400 человек - МОЗ

Среда, 20 июня 2018, 02:32
За неделю корью заболели 1400 человек - МОЗ

В Украине продолжается вспышка кори, за период с 12 по 19 июня заболел 1401 человек - 560 взрослых и 841 ребенок.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

В министерстве подчеркнули, что с начала года корью заболели 21 894 человека - 8857 взрослых и 13037 детей.

"Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях", - говорится в сообщении.

За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

"Корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия.

Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация", - подчеркнули в Минздраве.

"Вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн", она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно.

По состоянию на 14 июня 2018 года, в Украине есть 892 000 доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК", - отметили в ведомстве.

Темы: Минздравздоровье
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