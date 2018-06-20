Кримчанин Рамазанов готовий опізнати російських силовиків, які його катували - адвокат

Ісмаїл Рамазанов, якого в окупованому РФ Криму підозрюють в екстремістських висловлюваннях, клопоче провести опізнання російських силовиків, які катували його при затриманні.

Про це повідомив захисник Рамазанова, адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін, передає "Крим.Реалії".

За його словами, у справі Рамазанова свідком проходить якийсь Максименко, за даними слідства - адміністратор групи Zello, в якій були допущені висловлювання, що приписують підозрюваному.

Разом із тим, таке ж прізвище має один із силовиків, які його били в день затримання.

"Ісмаїл пояснював мені, що, коли співробітники правоохоронних органів били й катували його в службовому автомобілі - виламували пальці, душили, били - вони зверталися до одного з них Максименко Олександр Вікторович. Ця людина була без маски, Ісмаїл намалював його фоторобот, який ми долучили до протоколу допиту", - розповів Ладін.

Також мій підзахисний попросив провести опізнання співробітників, які конвоювали його після затримання, тому що вони час від часу знімали маски, і очні ставки з ними. Ще ми клопотали провести впізнання свідка Максименко, який нібито - адміністратор групи. Занадто багато Максименко на одну кримінальну справу", - додав він.

Адвокат ознайомився з лінгвістичної експертизою у справі Рамазанова та сумнівається в компетентності експерта.

"У мене виникло дуже багато запитань до експертизи. Вказані фрази вирвані з контексту. Експертизу проводив експерт ФСБ Виноградов, уже відомий за справою Сулеймана Кадирова. Виноградов вказує, що він має вищу освіту і якісь додаткові курси по спеціалізації "лінгвіст".

Наскільки ж мені відомо, в нього вища медична освіта, а не профільна філологічна. Тому, навіть не читаючи висновки експерта, виникають великі питання до його компетентності", - пояснив Ладін.

19 червня Рамазанову пред'явили уточнене обвинувачення за ч. 1 ст. 282 (порушення ворожнечі та ненависті і приниження групи осіб за національною ознакою) і ч. 1 ст. 222 (зберігання патронів) Кримінального кодексу РФ. Рамазанов свою провину не визнає.

23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму.

Пізніше підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував затриманого.