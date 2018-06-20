Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымчанин Рамазанов готов опознать пытавших его российских силовиков - адвокат

Среда, 20 июня 2018, 04:30

Исмаил Рамазанов, которого в оккупированном РФ Крыму подозревают в экстремистских высказываниях, ходатайствует провести опознание российских силовиков, которые пытали его при задержании.

Об этом сообщил защитник Рамазанова, адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, передает "Крым.Реалии".

По его словам, в деле Рамазанова свидетелем проходит некий Максименко, по данным следствия - администратор группы Zello, в которой были допущены вменяемые подозреваемому высказывания.

Вместе с тем, такую же фамилию имеет один из избивавших его в день задержания правоохранителей.

"Исмаил пояснял мне, что, когда сотрудники правоохранительных органов избивали и пытали его в служебном автомобиле - выламывали пальцы, душили, били - они обращались к одному из них Максименко Александр Викторович.

Этот человек был без маски, Исмаил нарисовал его фоторобот, который мы приобщили к протоколу допроса", - рассказал Ладин.

"Также мой подзащитный попросил провести опознание сотрудников, конвоировавших его после задержания, потому что они все время от времени снимали маски, и очные ставки с ними.

Еще мы ходатайствовали провести опознание свидетеля Максименко, который якобы - администратор группы. Слишком много Максименко на одно уголовное дело", - подытожил он

Адвокат ознакомился с лингвистической экспертизой по делу Рамазанова и усомнился в компетентности эксперта.

"У меня возникло очень много вопросов к экспертизе. Указаны фразы, вырванные из контекста. Экспертизу проводил эксперт ФСБ Виноградов, уже известный по делу Сулеймана Кадырова. Виноградов указывает, что у него высшее образование и какие-то дополнительные курсы по специализации "лингвист".

Насколько же мне известно, у него высшее медицинское образование, а не профильное филологическое. Поэтому, даже не читая выводы эксперта, возникают большие вопросы к его компетентности", - пояснил Ладин.

19 июня Рамазанову предъявили уточненное обвинение по ч. 1 ст. 282 (возбуждение вражды и ненависти и унижение группы лиц по национальному признаку) и ч. 1 ст. 222 (хранение патронов) Уголовного кодекса РФ. Рамазанов свою вину не признает.

23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которого обвинили в пропаганде экстремизма.

Позже подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал задержанного.

Темы: КрымРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Крым
Оккупационные "власти" утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе
Оккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: