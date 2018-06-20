Крымчанин Рамазанов готов опознать пытавших его российских силовиков - адвокат
Исмаил Рамазанов, которого в оккупированном РФ Крыму подозревают в экстремистских высказываниях, ходатайствует провести опознание российских силовиков, которые пытали его при задержании.
Об этом сообщил защитник Рамазанова, адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, передает "Крым.Реалии".
По его словам, в деле Рамазанова свидетелем проходит некий Максименко, по данным следствия - администратор группы Zello, в которой были допущены вменяемые подозреваемому высказывания.
Вместе с тем, такую же фамилию имеет один из избивавших его в день задержания правоохранителей.
"Исмаил пояснял мне, что, когда сотрудники правоохранительных органов избивали и пытали его в служебном автомобиле - выламывали пальцы, душили, били - они обращались к одному из них Максименко Александр Викторович.
Этот человек был без маски, Исмаил нарисовал его фоторобот, который мы приобщили к протоколу допроса", - рассказал Ладин.
"Также мой подзащитный попросил провести опознание сотрудников, конвоировавших его после задержания, потому что они все время от времени снимали маски, и очные ставки с ними.
Еще мы ходатайствовали провести опознание свидетеля Максименко, который якобы - администратор группы. Слишком много Максименко на одно уголовное дело", - подытожил он
Адвокат ознакомился с лингвистической экспертизой по делу Рамазанова и усомнился в компетентности эксперта.
"У меня возникло очень много вопросов к экспертизе. Указаны фразы, вырванные из контекста. Экспертизу проводил эксперт ФСБ Виноградов, уже известный по делу Сулеймана Кадырова. Виноградов указывает, что у него высшее образование и какие-то дополнительные курсы по специализации "лингвист".
Насколько же мне известно, у него высшее медицинское образование, а не профильное филологическое. Поэтому, даже не читая выводы эксперта, возникают большие вопросы к его компетентности", - пояснил Ладин.
19 июня Рамазанову предъявили уточненное обвинение по ч. 1 ст. 282 (возбуждение вражды и ненависти и унижение группы лиц по национальному признаку) и ч. 1 ст. 222 (хранение патронов) Уголовного кодекса РФ. Рамазанов свою вину не признает.
23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которого обвинили в пропаганде экстремизма.
Позже подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал задержанного.
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