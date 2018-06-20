Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Семерак: Франція готова інвестувати 1 млрд євро у сонячну електростанцію в Чорнобилі

Середа, 20 червня 2018, 06:56

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що французька компанія Engie готова інвестувати 1 млрд євро у сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, представники компанії зацікавилися проектом кілька років тому.

"Два роки тому я звернувся з пропозицією до світу, що Україна готова на території Чорнобильської станції запропонувати мережі, трансформатори, людей, які там залишилися працювати, можливості для інвестування у відновлювану енергетику. Наприклад, в сонячну", - нагадав Семерак.

"Ця новина була слабо сприйнята українськими медіа, але вона протягом першого місяця облетіла сторінки таких видань, як The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg та інших - насправді ми отримали шалений інтерес. Після цього французький уряд інвестував 250 тис. євро, дослідивши, на наше прохання,  можливості реалізації такого проекту.

У нас сьогодні є техніко-економічне обґрунтування, що цей проект можливий величиною в 1,2 ГВт. Для того, щоб порівняти цю величину, це розмір одного енергоблоку колишньої Чорнобильської АЕС", - розповів міністр.

Загальна вартість проекту оцінюється в 1 млрд євро, і представники Engie на останньому засіданні Ради інвесторів при президентові України заявили про свою готовність надати цю суму.

"Ми цей 1,2 ГВт повинні поділити на 10 черг і запропонувати інвесторам, щоб вони прийшли і почали будувати буквально вже сьогодні. Оскільки французи заявили про це на Раді інвесторів, то це вкрай серйозна заява і це означає, що вони вже готові будувати", - додав голова Мінекології.

Теми: ФранціяУкраїнаенергетикаЧорнобильекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Франція
Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: