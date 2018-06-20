Семерак: Франція готова інвестувати 1 млрд євро у сонячну електростанцію в Чорнобилі

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що французька компанія Engie готова інвестувати 1 млрд євро у сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, представники компанії зацікавилися проектом кілька років тому.

"Два роки тому я звернувся з пропозицією до світу, що Україна готова на території Чорнобильської станції запропонувати мережі, трансформатори, людей, які там залишилися працювати, можливості для інвестування у відновлювану енергетику. Наприклад, в сонячну", - нагадав Семерак.

"Ця новина була слабо сприйнята українськими медіа, але вона протягом першого місяця облетіла сторінки таких видань, як The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg та інших - насправді ми отримали шалений інтерес. Після цього французький уряд інвестував 250 тис. євро, дослідивши, на наше прохання, можливості реалізації такого проекту.

У нас сьогодні є техніко-економічне обґрунтування, що цей проект можливий величиною в 1,2 ГВт. Для того, щоб порівняти цю величину, це розмір одного енергоблоку колишньої Чорнобильської АЕС", - розповів міністр.

Загальна вартість проекту оцінюється в 1 млрд євро, і представники Engie на останньому засіданні Ради інвесторів при президентові України заявили про свою готовність надати цю суму.

"Ми цей 1,2 ГВт повинні поділити на 10 черг і запропонувати інвесторам, щоб вони прийшли і почали будувати буквально вже сьогодні. Оскільки французи заявили про це на Раді інвесторів, то це вкрай серйозна заява і це означає, що вони вже готові будувати", - додав голова Мінекології.