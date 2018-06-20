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Семерак: Франция готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию ​​в Чернобыле

Среда, 20 июня 2018, 06:56

:Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что французская компания Engie готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию ​​в Чернобыльской зоне.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, представители компании заинтересовались проектом несколько лет назад.

"Два года назад я обратился с предложением к миру, что Украина готова на территории Чернобыльской станции предложить сети, трансформаторы, людей, которые там остались работать, возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику. Например, в солнечную", - напомнил Семерак.

"Эта новость была слабо воспринята украинскими медиа, но она в течение первого месяца облетела страницы таких изданий, как The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и других - на самом деле мы получили безумный интерес. После этого французское правительство инвестировало 250 тыс. евро, исследовав, по нашей просьбе, возможности реализации такого проекта.

У нас сегодня есть технико-экономическое обоснование, что этот проект возможен величиной в 1,2 ГВт. Для того, чтобы сравнить эту величину, это размер одного энергоблока бывшей Чернобыльской АЭС", - рассказал министр.

Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд евро, и представители Engie на последнем заседании Совета инвесторов при президенте Украины заявили о своей готовности предоставить эту сумму.

"Мы этот 1,2 ГВт должны поделить на 10 очередей и предложить инвесторам, чтобы они пришли и начали строить буквально уже сегодня. Поскольку французы заявили об этом на Совете инвесторов, то это крайне серьезное заявление и это означает, что они уже готовы строить", - добавил глава Минэкологии.

Темы: ФранцияУкраинаэнергетикаЧернобыльэкология
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