Сенат Канади легалізував марихуану

Верхня палата канадського парламенту – Сенат – схвалила законопроект, що легалізує використання канабісу.

За нього 19 червня проголосували 52 сенатори, 29 були проти, ще двоє утрималися, передає DW.

Vote result on @SenHarder's motion related to the House of Commons response to the Senate's amendments to Bill #C45: Yeas: 52 Nays: 29 Abstentions: 2 #SenCA #cdnpoli pic.twitter.com/Pa0LIcp6tq