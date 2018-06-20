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Сенат Канади легалізував марихуану

Середа, 20 червня 2018, 08:45

Верхня палата канадського парламенту – Сенат – схвалила законопроект, що легалізує використання канабісу.

За нього 19 червня проголосували 52 сенатори, 29 були проти, ще двоє утрималися, передає DW.

Напередодні таке ж рішення ухвалила нижня палата парламенту.

Тепер закон має підписати генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт. Очікується, що це може статися до вересня.

Після того, як закон набуде чинності, канадці віком від 18 років (19 в деяких регіонах) зможуть придбати один грам марихуани приблизно за 6,5 євро. Особисте володіння буде обмежено 30 грамами марихуани.

За підрахунками, цей ринок може скласти 4,6 мільярда євро.

За словами міністерки охорони здоров'я країни Гінетт Петітпас Тейлор, уряд буде слідувати рекомендаціям експертної групи щодо дозволу громадянам вирощувати до чотирьох рослин для особистого використання.

Ухвалений законопроект також містить обмеження на рекламу марихуани.

Легалізація марихуани була одною із передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що курив канабіс зі своїми друзями "п'ять-шість разів", у тому числі з часу обрання депутатом.

Трюдо наполягав на тому, що країна має легалізувати виробництво, продаж та споживання марихуани ще до 2019 року.

Спочатку планувалося, що заборона на канабіс, яка діяла з 1923 року, буде скасована з 1 липня.

Використання марихуани для медичних цілей було дозволено в Канаді майже 20 років тому.

Після остаточного затвердження закону Канада стане першою країною з Великої сімки, яка легалізувала марихуану. 

Теми: Канада
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