Сенат Канады легализовал марихуану

Верхняя палата канадского парламента – Сенат – одобрила законопроект, разрешающий использование марихуаны.



За него 19 июня проголосовали 52 сенатора, 29 были против, еще двое воздержались, передает DW.



Vote result on @SenHarder's motion related to the House of Commons response to the Senate's amendments to Bill #C45: Yeas: 52 Nays: 29 Abstentions: 2 #SenCA #cdnpoli pic.twitter.com/Pa0LIcp6tq — Senate of Canada (@SenateCA) June 19, 2018

Накануне такое же решение приняла нижняя палата парламента.

Теперь закон должен подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт. Ожидается, что это может произойти до сентября.



После того, как закон вступит в силу, канадцы в возрасте от 18 лет (19 в некоторых регионах) смогут приобрести один грамм марихуаны примерно за 6,5 евро. Личное владение будет ограничено 30 граммами марихуаны.



По подсчетам, этот рынок может составить 4,6 миллиарда евро.



По словам министра здравоохранения страны Гинетт Петитпас Тейлор, правительство будет следовать рекомендациям экспертной группы о разрешении гражданам выращивать до четырех растений для личного использования.



Принятый законопроект также содержит ограничения на рекламу марихуаны.



Легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний премьер-министра Джастина Трюдо, который признал, что курил каннабис со своими друзьями "пять-шесть раз", в том числе со времени избрания депутатом.



Трюдо настаивал на том, что страна должна легализовать производство, продажу и потребление марихуаны еще до 2019 года.



Изначально планировалось, что запрет на каннабис, который действовал с 1923 года, будет отменен с 1 июля.



Использование марихуаны для медицинских целей было разрешено в Канаде почти 20 лет назад.



После окончательного утверждения закона Канада станет первой страной Большой семерки, легализовавшей марихуану.