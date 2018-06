Сенат Канады легализовал марихуану

Верхняя палата канадского парламента – Сенат – одобрила законопроект, разрешающий использование марихуаны.



За него 19 июня проголосовали 52 сенатора, 29 были против, еще двое воздержались, передает DW.



Vote result on @SenHarder's motion related to the House of Commons response to the Senate's amendments to Bill #C45: Yeas: 52 Nays: 29 Abstentions: 2 #SenCA #cdnpoli pic.twitter.com/Pa0LIcp6tq