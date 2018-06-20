Генсек НАТО: Маючи засоби стримування, можемо вступати з РФ у діалог

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стурбований через нарощування Росією своєї військової потужності.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю", повна версія якого вийде в ефір наступного тижня.

За словами Столтенберга, Москва протягом останніх кількох років робить значні інвестиції у сучасне оснащення, у тому числі й в ядерне озброєння.

Росія виявляла готовність застосовувати свою військову силу проти сусідів, додав він.

"Ми бачили це в Грузії. Ми бачимо це в Україні", – наголосив генсек НАТО.

У той же час, зауважив Столтенберг, альянс не відповідатиме РФ симетрично:

"Ми не відповідаємо дзеркальними заходами на дії Росії… Ми не відповідаємо танком на танк чи ракетою на ракету, чи ядерною зброєю на ядерну зброю".

"Але, звісно, ми повинні бути впевнені, що НАТО адаптується, якщо ми побачимо дедалі рішучішу Росію, яка активно інвестує в нове сучасне обладнання", – запевнив він.

Водночас НАТО не хоче нової "холодної війни", гонки озброєнь чи "ізоляції Росії".

"Росія – наш сусід, і так буде й надалі. Так що для НАТО йдеться про пошук балансу, поєднання захисту і діалогу", – сказав Столтенберг.

"Ми вважаємо, що, будучи сильними і маючи надійні засоби стримування, ми можемо вступати в політичний діалог із Росією, намагатися покращити наші відносини з РФ і знижувати напругу", – пояснив він.

Генсек зазначив також, що американський президент Дональд Трамп, який раніше називав НАТО "застарілою" організацією, більше так не вважає.

"Коли я був із візитом у Білому домі, він сказав, що (Північноатлантичний альянс) більше не є застарілим. Тому що він зрозумів, що європейські союзники почали вкладати більше грошей в оборону", – розповів він.

За словами Столтенберга, Трамп побачив активізацію НАТО в боротьбі з тероризмом.

"Так що я впевнений, що президент Трамп і США прихильні до НАТО не тільки на словах, а й на ділі, адже з моменту початку президентства Трампа фінансування Сполученими Штатами європейської безпеки, американської присутності в Європі збільшилося на 40%", – сказав він.