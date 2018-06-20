Генсек НАТО: Имея средства сдерживания, можем вступать с РФ в диалог

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен наращиванием Россией своей военной мощи.



Об этом он заявил в интервью программе DW "Немцова. Интервью", полная версия которого выйдет в эфир на следующей неделе.



По словам Столтенберга, Москва в течение последних нескольких лет значительно инвестирует в современное оснащение, в том числе и в ядерное вооружение.



Россия проявляла готовность применять свою военную силу против соседей, добавил он.



"Мы видели это в Грузии. Мы видим это в Украине", – подчеркнул генсек НАТО.



В то же время, отметил Столтенберг, альянс не будет отвечать РФ симметрично:



"Мы не отвечаем зеркальными мерами на действия России... Мы не отвечаем танком на танк или ракетой на ракету, или ядерным оружием на ядерное оружие".



"Но, конечно, мы должны быть уверены, что НАТО адаптируется, если мы увидим все более решительную Россию, которая активно инвестирует в новое современное оборудование", – заверил он.



В то же время НАТО не хочет новой "холодной войны", гонки вооружений или "изоляции России".



"Россия – наш сосед, и так будет и дальше. Так что для НАТО речь идет о поиске баланса, сочетании защиты и диалога", – заявил Столтенберг.



"Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, пытаться улучшить наши отношения с РФ и снижать напряжение", – пояснил он.



Генсек отметил также, что американский президент Дональд Трамп, который ранее называл НАТО "устаревшей" организацией, больше так не считает.



"Когда я был с визитом в Белом доме, он сказал, что (Североатлантический альянс) больше не является устаревшим. Потому что он понял, что европейские союзники начали вкладывать больше денег в оборону", – рассказал он.



По словам Столтенберга, Трамп увидел активизацию НАТО в борьбе с терроризмом.



"Так что я уверен, что президент Трамп и США привержены НАТО не только на словах, но и на деле, ведь с момента начала президентства Трампа финансирование Соединенными Штатами европейской безопасности, американского присутствия в Европе увеличилось на 40%", – сказал он.