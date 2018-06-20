Порошенко призначив одіозного генерала Литвина послом

Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Литвина Петра Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія", - йдеться у повідомленні.

Петро Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Під час війни на сході України перебував на посаді командувача військ сектора "Д". Литвина звинувачували в тому, що у серпні 2014 року він залишив своїх бійців під Іловайськом, в результаті чого українські сили виявилися оточені проросійськими бойовиками.

Втім, розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної ради показало, що інформація про втечу не відповідає дійсності.

Його старший брат Володимир Литвин – екс-спікер Верховної ради, а середній брат Микола Литвин – генерал армії України, колишній голова Державної прикордонної служби.