Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко призначив одіозного генерала Литвина послом

Середа, 20 червня 2018, 09:31
Порошенко призначив одіозного генерала Литвина послом

Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Литвина Петра Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія", - йдеться у повідомленні.

Петро Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. 

Під час війни на сході України перебував на посаді командувача військ сектора "Д". Литвина звинувачували в тому, що у серпні 2014 року він залишив своїх бійців під Іловайськом, в результаті чого українські сили виявилися оточені проросійськими бойовиками.

Втім, розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної ради показало, що інформація про втечу не відповідає дійсності.

Його старший брат Володимир Литвин – екс-спікер Верховної ради, а середній брат Микола Литвин – генерал армії України, колишній голова Державної прикордонної служби.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоВірменіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: