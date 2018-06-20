Порошенко назначил одиозного генерала Литвина послом

Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", - говорится в сообщении.

Петр Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д". Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 он оставил своих бойцов под Иловайском, в результате чего украинские силы оказались окружены пророссийскими боевиками.

Впрочем, расследование Временной следственной комиссии Верховного совета показало, что информация о бегстве не соответствует действительности.

Его старший брат Владимир Литвин - бывший спикер Верховной рады, а средний брат Николай Литвин - генерал армии Украины, бывший глава Государственной пограничной службы.