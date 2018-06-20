У Луганській області на міні підірвався мирний житель

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Середа, 20 червня 2018, 10:40

Між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.

Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.

За його словами, чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні.

Гарбуз розповів, що це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини з початку року.

"Ми втратили за ці півроку п'ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - зазначив він.

Українська правда

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Теми: Донбас надзвичайна подія
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