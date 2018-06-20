Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луганській області на міні підірвався мирний житель

Середа, 20 червня 2018, 10:40

Між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.

Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.

За його словами, чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні.

Гарбуз розповів, що це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини з початку року.

"Ми втратили за ці півроку п'ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - зазначив він.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбаснадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: