У Луганській області на міні підірвався мирний житель
Між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.
Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
За його словами, чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні.
Гарбуз розповів, що це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини з початку року.
"Ми втратили за ці півроку п'ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - зазначив він.
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