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В Луганской области на мине подорвался мирный житель

Среда, 20 июня 2018, 10:40

Между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящимися вдоль линии разграничения на Луганщине, на растяжке боевиков подорвался мирный житель.

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз.

По его словам, мужчину с осколочными травмами ног доставили в Новоайдарскую районную больницу.

Гарбуз рассказал, что это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области с начала года.

"Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", - отметил он.

Украинская правда
Темы: Донбассчрезвычайное происшествие
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