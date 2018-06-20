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Ярослав Качинський планує піти з політики – ЗМІ

Середа, 20 червня 2018, 10:31

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський має намір піти з політики наступного року.

Про це повідомляє видання Fakt з посиланням на анонімні джерела у керівній партії.

Після парламентських виборів наступного року Качинський має відійти від керівництва партією, залишившись її почесним президентом.

"Президент раніше вже згадував про такий варіант. Я знаю його вже 30 років. Не знаю, чи він сказав це для того, щоб прозондувати реакцію в ПіС, чи дійсно прийняв таке рішення" - сказав один з політиків ПіС.

За даними видання, керівництво у партії може бути передане Йоахіму Брудзінському, який в нинішньому уряді Польщі обіймає посаду глави МВС.

Не виключено, що план Качинського має зв’язок з його нещодавніми проблемами зі здоров’ям.

Ярослав Качинський провів у Військовому медичному інституті у Варшаві 37 днів. Офіційно причиною цього було лікування остеоартриту. Голова ПіС залишив лікарню 8 червня.

Європейська правда

Теми: Польща
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