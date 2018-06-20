Ярослав Качиньский намерен уйти из политики – СМИ

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Среда, 20 июня 2018, 10:31

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский намерен уйти из политики на следующий год.

Об этом сообщает издание Fakt со ссылкой на анонимные источники в правящей партии.

После парламентских выборов в следующем году Качиньский намерен отойти от руководства партией, оставшись ее почетным президентом.

"Президент (Качиньский) ранее уже упоминал о таком варианте. Я знаю его уже 30 лет. Не знаю, может, он сказал это для того, чтобы прозондировать реакцию в ПиС, или действительно принял такое решение", - сказал один из политиков ПиС.

По данным издания, руководство в партии может быть передано Йоахиму Брудзиньскому, который в нынешнем правительстве Польши занимает должность главы МВД.

Не исключено, что план Качиньского связан с его недавними проблемами со здоровьем.

Ярослав Качиньский провел в Военном медицинском институте в Варшаве 37 дней. Официально причиной было лечение остеоартрита. Председатель ПиС выписался из больницы 8 июня.

Европейская правда

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Темы: Польша
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