У Харківській міськраді сутички: розпилили газ і запалили "димовухи"

20 червня у приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання сталися сутички, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки.

Про це написав Павло Велітський у Facebook.

У Twitter повідомляють, що в міськвиконком на сесію намагалися прорватися особи в футболках "Національні дружини", які застосували фаєри.

↯ В міськвиконком на сесію намагалися прорватися особи в футболках "Національні дружини", застосувавши фаєри — @XAPKIB (@XAPKIB) June 20, 2018

За даними "Громадське.Харків", сутички були між муніципальною охороною і активістами, які прийшли на засідання. Газ розпилив чоловік з шевроном муніципальної охорони. Він нібито направив балончик в сторону активістів, які намагалися піднятися в зал.

Також на другому поверсі міськради запалили димові шашки.

За даними директора департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрія Сидоренка, "спортивних хлопців" привів до міськради екс-депутат від Партії регіонів.

"Маринін (Дмитро Маринін, колишній депутат Харківської міськради від Партії регіонів, зараз активно позиціонує себе як опонент міського голови Геннадія Кернеса – ред.) привів 50 осіб спортивної зовнішності, яких спробував провести в зал. У них зав'язалася бійка з муніципальною охороною. Хтось з активістів, здається, з "Нацкорпуса", розпорошив газ, почали кидати в будівлі димові шашки", - цитує Сидоренка "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє харківське видання "Городской дозор", влаштували сутички і палили фаєри молоді люди в футболках з написом "Національний корпус".

Відзначається, що на другому поверсі активісти та учасники "Нацкорпусу", громили все, що їм траплялося під руки, в коридорі позривали фотографії попередніх мерів Харкова.

У "Нацкорпусі-Харків" пояснили, що сутички у Харківській міськраді були "з тітушками з приводу незаконної забудови на Металісті".

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій виданню розповіли, що дзвінок щодо задимлення надійшов о 10:07, на місце виїхали три відділення ДСНС, двоє на автоцистерні та одне – на драбині. Людей евакуювали.

На сесії міськради це не позначилося – міський голова Геннадій Кернес відкрив і веде засідання.

"Двері закрили там, щоб газ не проходив? Шановні депутати, починаємо роботу. Ну зайде Тарас Олександрович. Не ми ж це влаштували? У нас є кворум. Зайде Тарас Олександрович. Починаємо роботу", - сказав Кернес.

Люди у залі кашляють і закривають носи хустинками.

Скриншот з онлайн-трансляції засідання

Як повідомили "Українській правді" у поліції Харкова, на місці події працюють правоохоронці. Інформації про затриманих у результаті сутичок наразі ще немає.

"Димовухи" також запалили перед будівлею міськради. Там тривають протести.

Також повідомляється, що до віце-мера Андрія Руденка застосували "сміттєву люстрацію".

"Андрій Руденко вибрався зі сміттєвого контейнеру, живий, надалі до нього засобів фізичного впливу не застосовували, він полишив місце інциденту", - повідомляють у Twitter.