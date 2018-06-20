В Харьковском горсовете столкновения: распылили газ и зажгли "дымовухи"

20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки.

Об этом написал Павел Велитский в Facebook.

В Twitter сообщают, что в горисполком на сессию пытались прорваться лица в футболках "Национальные дружины", которые применили файеры.

↯ В міськвиконком на сесію намагалися прорватися особи в футболках "Національні дружини", застосувавши фаєри — @XAPKIB (@XAPKIB) June 20, 2018

По данным "Громадське.Харкив", стычки были между муниципальной охраной и активистами, которые пришли на заседание. Газ распылил человек с шевроном муниципальной охраны. Он якобы направил баллончик в сторону активистов, которые пытались подняться в зал.

Также на втором этаже горсовета зажгли дымовые шашки.

По данным директора департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрия Сидоренко, "спортивных ребят" привел в горсовет экс-депутат горсовета от Партии регионов.

"Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса – ред.) привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из "Нацкорпуса", распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки", - цитирует Сидоренко "Интерфакс-Украина".

Как сообщает харьковское издание "Городской дозор", устроили стычки и жгли фаера молодые люди в футболках с надписью "Національний корпус".

Отмечается, что на втором этаже активисты и участники "Нацкорпуса", громили все, что им попадалось, в коридоре посрывали фотографии предыдущих мэров Харькова.

В "Нацкорпусе-Харьков" объяснили, что столкновения в Харьковском горсовете были "с титушками из-за незаконной застройки на Металлисте".

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям изданию рассказали, что звонок относительно задымления поступил в 10:07, на место выехали три отделения ГСЧС, двое на автоцистерне и одно – на лестнице. Людей эвакуировали.

На сессии горсовета это не сказалось – городской голова Геннадий Кернес открыл и ведет заседание.

"Двери закрыли там, чтобы газ не проходил? Уважаемые депутаты, начинаем работу. Ну, зайдет Тарас Александрович. Не мы же это устроили? У нас есть кворум. Зайдет Тарас Александрович. Начинаем работу", - сказал Кернес.

Люди в зале кашляют и закрывают носы платками.

Скриншот с онлайн-трансляции заседания

Как сообщили "Украинской правде" в полиции Харькова, на месте происшествия работают правоохранители. Информации о задержанных в результате столкновений пока еще нет.

"Дымовухи" также зажгли и у здания горсовета. Там продолжаются протесты.

Также сообщается, что к вице-мэру Андрею Руденко применили "мусорную люстрации".

"Андрей Руденко выбрался из мусорного контейнера, живой, в дальнейшем к нему физического воздействия не применяли, он покинул место инцидента", - сообщают в Twitter.