В Харьковском горсовете столкновения: распылили газ и зажгли "дымовухи"
20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки.
Об этом написал Павел Велитский в Facebook.
В Twitter сообщают, что в горисполком на сессию пытались прорваться лица в футболках "Национальные дружины", которые применили файеры.
↯ В міськвиконком на сесію намагалися прорватися особи в футболках "Національні дружини", застосувавши фаєри— @XAPKIB (@XAPKIB) June 20, 2018
По данным "Громадське.Харкив", стычки были между муниципальной охраной и активистами, которые пришли на заседание. Газ распылил человек с шевроном муниципальной охраны. Он якобы направил баллончик в сторону активистов, которые пытались подняться в зал.
Также на втором этаже горсовета зажгли дымовые шашки.
Как сообщает харьковское издание "Городской дозор", устроили стычки и жгли фаера молодые люди в футболках с надписью "Національний корпус".
Отмечается, что на втором этаже активисты и участники "Нацкорпуса", громили все, что им попадалось, в коридоре посрывали фотографии предыдущих мэров Харькова.
В "Нацкорпусе-Харьков" объяснили, что столкновения в Харьковском горсовете были "с титушками из-за незаконной застройки на Металлисте".
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям изданию рассказали, что звонок относительно задымления поступил в 10:07, на место выехали три отделения ГСЧС, двое на автоцистерне и одно – на лестнице. Людей эвакуировали.
На сессии горсовета это не сказалось – городской голова Геннадий Кернес открыл и ведет заседание.
"Двери закрыли там, чтобы газ не проходил? Уважаемые депутаты, начинаем работу. Ну, зайдет Тарас Александрович. Не мы же это устроили? У нас есть кворум. Зайдет Тарас Александрович. Начинаем работу", - сказал Кернес.
Люди в зале кашляют и закрывают носы платками.
Как сообщили "Украинской правде" в полиции Харькова, на месте происшествия работают правоохранители. Информации о задержанных в результате столкновений пока еще нет.
"Дымовухи" также зажгли и у здания горсовета. Там продолжаются протесты.
Также сообщается, что якобы к вице-мэру Андрею Руденко применили "мусорную люстрации".
Як Руденка "сміттєво люстрували" (ВІДЕО Даніела Солодчика) pic.twitter.com/tenUYl2qEb— @XAPKIB (@XAPKIB) June 20, 2018
"Андрей Руденко выбрался из мусорного контейнера, живой, в дальнейшем к нему физического воздействия не применяли, он покинул место инцидента", - сообщают в Twitter.
Андрій Руденко вибрався зі сміттєвого контейнеру, живий, надалі до нього засобів фізичного впливу не застосовували, він полишив місце інциденту— @XAPKIB (@XAPKIB) June 20, 2018
Дополняется...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"